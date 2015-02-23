За две недели работы в АТО Львовский мобильный госпиталь оказал помощь 370 раненым

За две недели работы в зоне АТО 66-й Львовский мобильный госпиталь оказал медицинскую помощь 370 бойцам, получившим пулевые и осколочные ранения.

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом сообщил начальник Военно-медицинского центра Западного региона полковник медицинской службы Иван Гайда.

Он отметил, что военные медицинские работники в зоне проведения АТО оказывают помощь всем пациентам без исключения.

Главный хирург Западного региона полковник медицинской службы Иван Богдан сообщил, что медицинские бригады мобильного госпиталя могут одновременно проводить до 10 оперативных вмешательств.

“Это достаточно значительный показатель, поскольку нужно иметь полный комплект необходимого медицинского оборудования и определенное количество квалифицированных медицинских бригад”, – отметил он и добавил, что как-то львовские хирурги на протяжении одних суток приняли 75 пациентов и провели 30 оперативных вмешательств.

В целом такие штатные единицы, как мобильные госпиталя, способны за одни сутки оказать помощь до 150 пациентам, поскольку в их составе есть хирурги, окулисты, лоры, стоматологи, челюстно-лицевые хирурги, травматологи, гинекологи, урологи, терапевты.

Вместе с тем Львовскому мобильному госпиталю в зоне АТО не хватает повноприводного реанимобиля, автономных аппаратов искусственной вентиляции легких, мониторов состояния пациентов, каталок для лежащих пациентов.