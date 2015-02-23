4-летняя дочь самой старшей роженице страны развивается нормально

В Чернигове пошла в детский сад 4-летняя дочь Валентины Подвербной, которая родила в 65 лет и является самой пожилой роженицей страны.

Как сообщили УНИАН в управлении образования Черниговского городского совета, Анне-Марии Подвербной вчера исполнились 4 года. С начала этого месяца девочка начала посещать один из детских садов города.

С предложением отдать дочь в сад выступила мать, хотя ранее она заявляла, что не будет отдавать ребенка в детсад – только в школу. Сейчас Подвербная признала, что дочери необходимо общение с ровесниками.

Как уточняют представители социальных служб, девочка развивается в соответствии с возрастом, однако заметно, что пожилой матери сложно присматривать за ней, между тем, Подвербная от посторонней помощи отказывается.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля 2011 года 65-летняя Валентина Подвербная в Черниговском роддоме при помощи кесарева сечения родила здоровую девочку.

Женщина считается самой пожилой роженицей Украины, что было зафиксировано в Книге рекордов Украины. Она забеременела путем искусственного оплодотворения, проведенного в одной из киевских частных клиник репродуктивной медицины. На оплату оплодотворения черниговская пенсионерка собирала средства почти 7 лет.

Девочка родилась здоровой. Но сразу ее мать начала конфликтовать с врачами, не разрешая осматривать ребенка. Позже Подвербная неоднократно опровергала информацию об отставании девочки в развитии и просила журналистов оставить в их покое.

В Черниговском центре социальных служб для детей, семьи и молодежи также отмечали, что Подвербная почти сразу после рождения ребенка отказалась от социального сопровождения, не открывала дверь социальным работникам и в дальнейшем за помощью не обращалась.

В центре добавили, что не могут повлиять на ситуацию: в детсад ребенок не ходит, мать ее воспитывает самостоятельно.