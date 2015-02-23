В школах Житомира из-за ОРВИ введен карантин

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, «по состоянию на 20 февраля в некоторых школах (Житомира - УНИАН) в классах отсутствуют на занятиях из-за заболеваемости острыми респираторными заболеваниями более 30% учеников».

Также Цимбалюк поручила руководителям городских лечебно-профилактических, учебных заведений Житомира усилить контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий в городе.

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В этот период рекомендуется ограничить проведение массовых, развлекательных и спортивно-массовых мероприятий среди детского населения.

За период с 12 по 18 февраля гриппом и ОРВИ в Житомире заболело 2773 человека из которых, 64,4% - это дети в возрасте до 17-ти лет.

В случае, если ситуация с заболеваемостью ОРВИ среди школьников Житомира стабилизируется, занятия в житомирских школах, где введен карантин, 23 февраля будут восстановлены.

По данным Житомирской областной санэпидемстанции, на других территориях Житомирской области ситуация с заболеваемостью ОРВИ в основном стабильная за исключением Овручского, Народичского и Новоград-Волынского районов.