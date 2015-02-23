В Сумах волонтеры передали реабилитационное оборудование для раненых

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественность УМВД Украины в Сумской области, медицинской службе милиции региона реабилитационное оборудование передали 20 февраля.

Согласно сообщению, "этот волонтерский подарок на сегодняшний день как никогда уместен и своевременен, поскольку эта ниша медицинского обеспечения требует ежедневного заполнения".

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«Мы ждем прибытия одного из наших раненых в зоне боевых действий сотрудника. Кроме того, есть немало ветеранов и пенсионеров, которые нуждаются в обеспечении этой реабилитационной техникой», - отметили в ОСО УМВД.

Во время передачи реабилитационного оборудования директор благотворительного фонда «Соцвест» Владимир Лазарев поблагодарил руководящий состав УМВД за ответственную и важную для мирного населения работу.

«Мы помогали, помогаем и будем помогать работникам милиции всегда, на данном же этапе наша помощь предназначена для реабилитации раненых и травмированных бойцов. Кроме того, в ближайшее время мы хотим передать на передовую полноприводный автомобиль - мини-вэн Шевроле-Вояджер», - отметил волонтер.

В свою очередь начальник УМВД области Анатолий Ричкаль поблагодарил волонтеров и рассказал, что милиционеры Сергей Козниенко и Юрий Звада, раненые во время выполнения служебных обязанностей на Донбассе, несмотря на усилия врачей, до этого времени не могут в полной мере самостоятельно передвигаться, поэтому такая техника пригодится им и их коллегам по службе.