В школах Винницы из-за гриппа и ОРВИ продлен карантин

В школах Винницы из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ карантин продлен до 25 февраля.

Как сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, соответствующее решение принято сегодня во время заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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По информации главного санитарного врача города Ирины Односталко, в течение 16-19 февраля за медицинской помощью в лечебные учреждения города по поводу гриппа и ОРВИ обратилось 4479 человек, из них 63% больных - это дети.

Она отметила, что уровень заболеваемости только за четыре дня текущей недели уже превысил эпидемиологический порог.

«Следует отметить, что показатели заболеваемости на этой неделе могут быть неполными, поскольку в связи с приостановлением обучения в школах, часть заболевших за медицинской помощью не обращалась», - сказала Односталко.

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Поэтому, принимая во внимание последние тенденции существует вероятность, что заболеваемость острыми респираторными инспекциями будет оставаться высокой и в течение следующей недели. Поэтому по итогам заседаний было принято решение продлить карантин в учебных заведениях с 23 по 25 февраля, с предварительным возобновлением обучения с 26 февраля.

Кроме того, по информации Департамента образования и науки ОГА на территории области с целью уменьшения интенсивности эпидемии гриппа и предупреждения осложнений приостановлен учебно-воспитательный процесс в 107 общеобразовательных учебных заведениях 11 районов области.

Как сообщал УНИАН, в Виннице все 40 общеобразовательных учреждений с 19 февраля закрыты на карантин из-за сложной ситуации с заболеванием острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.