В Ривном из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом продлен карантин в школах

В Ривном из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом с понедельника, 23 февраля, карантин в школах продлен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ривненского городского совета по ссылкой на решение городской противоэпидемической комиссии, принятое на заседании 20 февраля.

Как сообщил начальник управления образования Ривненского горисполкома Василий Харковец, решение касается всех 38 школ, которые есть в областном центре. На детские сады оно не распространяется, поскольку они являются учреждениями закрытого типа и состояние здоровья детей там ежедневно контролируется медиками.

Как сообщал УНИАН, карантинные мероприятия были объявлены 17 февраля. В соответствии с решением противоэпидемической комиссии от 20 февраля они продлятся до 27 февраля.