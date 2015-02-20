В Харьковской области задержали преступников, которые подделывали лекарства для онкобольных

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры разоблачили и прекратили деятельность преступной группы, которая наладила незаконное производство и реализацию фальсифицированных лекарственных средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, преступники занимались подделкой препаратов для проведения химиотерапии при лечении онкозаболеваний.

По сведениям СБУ, организатор преступной группы, 40-летний харьковчанин, разработал противоправную схему в сговоре с должностными лицами коммерческой фирмы, которая утилизирует лекарства с истекшим сроком годности. Лекарственные средства, которые поступали этому предприятию для уничтожения, злоумышленники фасовали в новые упаковки и штамповали номера серий и продленные сроки годности.

Поддельные препараты злоумышленники сбывали на территории Украины через аптечные сети. «Фальсификаторам даже удалось заключить договор на поставку препаратов одному из детских медицинских центров», - отметили в СБУ.

18 февраля организатора и активных участников группировки задержали «на горячем» во время изготовления фальсификата в производственном цехе.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли специальное фармацевтическое оборудование и оборудование для фасовки лекарственных препаратов, сырье, упаковочную тару, а также почти 10 тонн фальсифицированных лекарств известных отечественных и зарубежных производителей. По предварительной оценке, стоимость изъятых лекарственных препаратов составляет около 20 млн грн.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.