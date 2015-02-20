Врачи Черновицкой областной больницы передали в зону АТО медикаменты

«Зная, что на передовой ценна каждая минута, сбор средств среди сотрудников больницы и закупку на них лекарств провели очень оперативно, всего за половину суток, - прокомментировала заместитель главного врача Черновицкой областной клинической больницы по вопросам медсестринства Украины Виорика Рошка. - Значительную помощь военнослужащим предоставило каждое из отделений больницы, на призыв дружно откликнулись врачи, медицинские сестры и младший медицинский персонал. Вместе работники областной больницы собрали лекарственных средств на свыше 43 тысяч гривен. Это обезболивающие, кровоостанавливающие препараты, антисептики, препараты для дезинфекции, бинты, марля, шприцы, системы, хирургические перчатки и многое другое».

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Лекарства и медицинские средства рассортировали, отдельно упаковали. В дополнение к лекарствам, работники больницы также оперативно собрали для военнослужащих продукты питания. Часть из них приобрели на собранные более 5 тысяч гривен, а остальную сотрудники принесли из дома.

Сбор лекарств и медицинских средств инициировала волонтерская общественная организация из Черновцов «Дорогой добра».

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Волонтер организации, врач-анестезиолог реанимационного отделения Черновицкой областной клинической больницы Николай Рихлицкий рассказал, что крайне нужный груз волонтеры сразу повезли на передовую - в Артемовск, куда доставляют раненых из района Дебальцево, и в Широкино, что вблизи Мариуполя, где тоже продолжается противостояние.