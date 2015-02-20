Врачи Черновицкой областной больницы передали в зону АТО медикаменты
Работники всех отделений Черновицкой областной клинической больницы вместе собрали лекарственные средства на сумму более 43 тысячи гривен
«Зная, что на передовой ценна каждая минута, сбор средств среди сотрудников больницы и закупку на них лекарств провели очень оперативно, всего за половину суток, - прокомментировала заместитель главного врача Черновицкой областной клинической больницы по вопросам медсестринства Украины Виорика Рошка. - Значительную помощь военнослужащим предоставило каждое из отделений больницы, на призыв дружно откликнулись врачи, медицинские сестры и младший медицинский персонал. Вместе работники областной больницы собрали лекарственных средств на свыше 43 тысяч гривен. Это обезболивающие, кровоостанавливающие препараты, антисептики, препараты для дезинфекции, бинты, марля, шприцы, системы, хирургические перчатки и многое другое».
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Лекарства и медицинские средства рассортировали, отдельно упаковали. В дополнение к лекарствам, работники больницы также оперативно собрали для военнослужащих продукты питания. Часть из них приобрели на собранные более 5 тысяч гривен, а остальную сотрудники принесли из дома.
Сбор лекарств и медицинских средств инициировала волонтерская общественная организация из Черновцов «Дорогой добра».
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Волонтер организации, врач-анестезиолог реанимационного отделения Черновицкой областной клинической больницы Николай Рихлицкий рассказал, что крайне нужный груз волонтеры сразу повезли на передовую - в Артемовск, куда доставляют раненых из района Дебальцево, и в Широкино, что вблизи Мариуполя, где тоже продолжается противостояние.