В Военно-медицинском центре Южного региона в Одессе находится на лечении 217 раненых из зоны АТО

В Военно-медицинском клиническом центре Южного региона в Одессе находится на лечении 217 раненых, принимавших участие в антитеррористической операции на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила волонтер общественной организации «Одесса Милосердная», занимающейся помощью раненым бойцам, Ирина Потоцкая.

«На сегодняшний день в военном госпитале (клинический центр – УНИАН) проходят лечение 217 бойцов АТО, в госпитале пограничников – 1 человек. В тяжелом стоянии один боец, который лежит в ожоговом отделении», - сказала Потоцкая.

Она отметила, что сейчас раненые обеспечены всем необходимым, даже имеются резервные средства. Со ссылкой на медиков, волонтер отметила, что имеют место нетипичные ранения, с которыми во время предыдущих военных конфликтов, например, войны в Афганистане, они не сталкивались.

По словам Потоцкой, в настоящее время «Одесса Милосердная» занимается организацией реабилитационного центра для раненых, которые нуждаются в квалифицированной медицинской помощи.

Уже практически образовалась группа волонтеров-медиков, в числе которых психиатры, психологи, неврологи и другие профильные специалисты, выразившие согласие помогать бойцам на бесплатной основе. Сейчас организация подыскивает помещение для центра.