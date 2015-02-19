В Черниговской области умерла одна из пострадавших от взрыва боеприпаса в школе

Об этом УНИАН сообщили в Управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Черниговской области.

Согласно сообщению, вчера в методкабинете на первом этаже школы №2 пгт Репки прозвучал мощный взрыв, в результате которого получили травмы и были доставлены в местную больницу три сотрудницы учебного заведения: 45-летняя библиотекарша, 54-летняя учительница и 34-летняя завхоз.

Две женщины получили осколочные ранения, не угрожающие жизни. У завхоза были самые тяжелые ранения, медики не смогли спасти ее жизнь. Ученики, которые во время взрыва находились в школе в группах продленного дня, не пострадали, и были эвакуированы из здания.

На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Они окружили школу и выяснили, что причиной взрыва стало срабатывание ручного противотанкового гранатомета "РПГ-18". Днем его принес в учебное заведение в виде экспоната для музея 53-летний житель райцентра, который в качестве волонтера вместе с одной из черниговских журналисток недавно ездил в район проведения АТО в Донецкую область. Оттуда он привез 3 гранатомета. Один оставила у себя дома журналистка, чтобы потом отнести в Черниговский областной исторический музей. Остальные мужчина отнес в Репкинскую школу №2 и гимназию.

В пгт Репки из областного центра прибыла группа пиротехников отряда спецназначения спасателей и взрывотехническая служба УМВД. Они обследовали место взрыва в школе, а спасатели между тем обезвредили в гимназии гранатомет, который находился в боевом состоянии. В дальнейшем подарок волонтера был вывезен и уничтожен правоохранителями.

Выясняются обстоятельства, при которых оружие могло беспрепятственно попасть из района проведения АТО в учебные заведения.