В Харьков из зоны АТО за сутки доставили более 70 раненых военнослужащих

Как сообщили УНИАН в харьковском Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины, большинство бойцов были ранены под городом Дебальцево Донецкой области.

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По данным руководства харьковского военного госпиталя, 10 доставленных бойцов находились в тяжелом состоянии.

«Сейчас жизни пострадавших в зоне АТО бойцов ничего не угрожает, состояние здоровья всех оценивается как стабильное, и никаких проблем с организацией процессов лечением не возникало», - подчеркнули в медиа-центре Минобороны.

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В пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Александра Галацана уточнили, что на протяжении 18 февраля в харьковские медучреждения доставили 61 раненого военного.

Галацан отметил, что по состоянию на 20.00 18 февраля из общего количества доставленных бойцов 9 военных находятся в тяжелом состоянии, 1 - в очень тяжелом. Бойцы обеспечены всеми необходимыми медикаментами. Сейчас им предоставляется необходимая квалифицирована медицинская помощь.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 февраля, во время выведения военных группировок из Дебальцево ранения получили больше ста бойцов.