В Виннице из-за сложной ситуации с заболеванием ОРВИ введен карантин в школах.

Как сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, в начале этой недели было закрыто 19 школ, а с 19 февраля карантин вводится во всех школах города.

По словам заместителя директора департамента образования Ирины Божок, отсутствие детей в 21 школе города, которые еще работали до этого дня, в среднем составляет 19%. Однако в 10 из них уже есть превышение эпидпорога, в двух школах - заболеваемость как раз достигла эпидемиологического порога, поэтому техногенно-экологической комиссией для предупреждения распространения болезней сегодня было принято решение с завтрашнего дня приостановить обучение и в этих школах.

В горсовете отмечают, что пока карантин продлится до 20 февраля включительно, а ситуация по заболеваемости будет отслеживаться и соответственно приниматься решение о возобновлении учебы или продлении карантина.

Кроме школ Винницы, по данным Винницкой облгосадминистрации, из-за гриппа и ОРВИ занятия прекращены в более чем 60 школах по области.