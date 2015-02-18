В Харьковской области создана медкомиссия для лиц, непригодных к мобилизации

В Харьковской области создана специальная областная медкомиссия для проверки лиц, признанных по медицинским показаниям непригодными к мобилизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время пресс-конференции сообщил представитель штаба оперативного командования «Юг» Андрей Дермин.

По его словам, за время четвертой волны мобилизации на Харьковщине прошли медкомиссию 4,5 тысячи военнообязанных. Дермин подчеркнул, что только 900 человек признаны пригодными для службы.

«Из 4,5 тысяч военнообязанных, прошедших медицинскую комиссию, признаны пригодными только 900 человек. Это говорит о том, что люди до сих пор в Харьковской области не совсем прониклись духом патриотизма в выполнении своего долга по защите территориальной целостности Украины. Продолжаются такие моменты, как получение фиктивных справок. Чтобы избежать таких моментов, создана областная медицинская комиссия, которая пересматривает дела», - сказал Дермин.

Он отметил, что на сегодняшний день из 200 представленных на пересмотр дел 10 человек уже признаны годными к военной службе, около 30 человек направлены на переобследование.