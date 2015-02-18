Мэр Киева проинспектировал качество питания в столичных школах

Он посетил школу №97 и ознакомился с организацией питания в учебном заведении. Мэр осмотрел пищеблок, а затем позавтракал вместе с детьми, сообщили УНИАН в пресс-службе городского головы.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы заложили в бюджет средства на бесплатное питание детей начальных классов. Сейчас мы находимся в одной из таких школ, где только что дети завтракали. Я сам попробовал. Неплохо. Пообщался с детьми, все довольны. Сегодня более 106 тысяч учеников киевских школ питаются бесплатно», - отметил Кличко.

Он сказал, что бесплатным питанием обеспечены все ученики 1-4 классов, ученики 1-11 классов из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской заботы, дети из малообеспеченных семей. И отметил, что средняя стоимость одноразового горячего питания составляет 8 грн. В то же время горячее питание получают в школьных столовых не только ученики 1-4-х классов, но и ученики 5-11-х классов. Школьники покупают как комплексные завтраки или обеды (средняя стоимость - 10 грн), так и отдельные блюда.

“В большинстве родители и дети удовлетворены качеством питания. Есть пожелание, чтобы было больше фруктов и чтобы рацион чаще менялся. Мы это учтем”, - сказал мэр.

Киевский городской голова сообщил, что в 2015 году усилен контроль со стороны родителей за качеством питания. Торги проходят открыто и под контролем представителей столичного Департамента внутреннего финансового контроля и аудита, а наблюдателями являются родители и общественные организации. На сайте Департамента образования и науки обнародован график проведения закупок продуктов питания для учебных заведений в каждом районе города.

“Мы слышали о том, что в прошлые годы были злоупотребления на закупках, на тендерах. Сейчас мы делаем все прозрачно. Родители также контролируют, чтобы закупки были прозрачными, а продукты - качественными. И мы со своей стороны контролируем, чтобы никаких злоупотреблений на питании детей не было”, - сказал Кличко.

Также в сообщении отмечается, что мэр заплатил за свой завтрак в школе 8 грн.