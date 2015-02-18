Одесские волонтеры передали переселенцам гуманитарную помощь на 100 тыс грн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге рассказала волонтер Екатерина Ножевникова. Она пояснила, что к одесситам за помощью обратились волонтеры из Донецкой области.

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«В Святогорске проживает 2 тыс. человек, а беженцев приехало сразу в разы больше, в том числе 900 детей в возрасте до 6 лет», - рассказала Ножевникова.

Гуманитарную помощь (общий вес – 1 тонна) жители Одессы собрали за 10 дней. В гуманитарной отправке были, в том числе, медицинские препараты: «Панадол», противовирусное, жаропонижающее, лекарства от кашля. Кроме того, волонтеры закупили детскую обувь и вещи, средства гигиены, детское питание. Из названной суммы товары на 40 тыс. грн – пожертвования из-за рубежа.

Ножевникова рассказала, что среди беженцев в Святогорске есть грудные дети, родившиеся в 2015 году. «Они рождены в подвале. Выехать дальше сейчас не могут, потому что есть сложности с оформление документов на детей», - отметила волонтер.