Черкасские волонтеры передали в зону АТО автомобиль для вывоза раненых

Сегодня с Соборной площади Черкасс в город Авдеевка Донецкой области в зону АТО волонтеры отправили автомобиль для батальона «Днепр-1» для вывоза раненых.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме автомобиля Chrysler Voyager, который был предоставлен благотворительной организацией «Евромайдан-Лондон», в зону АТО также отправили теплые вещи для бойцов и медикаменты для военного госпиталя возле Авдеевки. Среди вещей, которые передала диаспора, куртки для снайперов, которые не видны в тепловизоре, специальные брюки, которые не промокают и не пропускают холод, а также свитера и носки.

По словам депутата Черкасского облсовета Александра Олейника, автомобиль рассчитан на то, чтобы подвозить бойцов к передовой и эвакуировать раненых. Перед отправкой на фронт автомобиль оборудовали кевларовыми шторами на магнитах с защитой от пуль. Это уже седьмой автомобиль, который передала бойцам украинская диаспора из Великобритании, вскоре из заграницы прибудет еще три авто для военных.

В церемонии передачи автомобиля приняла участие председатель Черкасского облсовета Валентина Коваленко.