В Бердянске из-за роста заболеваемости ОРВИ введен карантин в школах

В Бердянске из-за роста заболеваемости острыми респираторными заболеваниями введен карантин в общеобразовательных школах.

Как сообщили УНИАН в Бердянском горотделе образования, по состоянию на 16 февраля из 9 372 школьников Бердянска ОРВИ заболели 2 389 учащихся, что составляет 25,5% общего числа школьников.

В связи с этим, а так же в связи с ростом заболеваемости среди педагогов, руководством отдела образования исполкома Бердянского горсовета сегодня принято решение «закрыть школы и внешкольные учебные заведения на карантин до 21 февраля».

В случае, если ситуация с заболеваемостью ОРВИ среди школьников Бердянска стабилизируется, занятия в школах Бердянска возобновятся в понедельник 23 февраля.

По данным Запорожской областной санэпидемстанции, на других территориях области ситуация с заболеваемостью ОРВИ более стабильная: уровень заболеваемостью ОРВИ на 31,9% ниже эпидемического порога.