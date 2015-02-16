В г.Ривне высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

В г.Ривне из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом с 17 февраля введен карантин в школах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ривненского городского совета со ссылкой на решение городской противоэпидемической комиссии, принятое на заседании 16 февраля.

Как сообщил УНИАН начальник управления образования Ривненского горисполкома Василий Харковец, решение касается всех 38 школ, которые есть в областном центре. На детские сады оно не распространяется, поскольку они являются заведениями закрытого типа и состояние здоровья детей там ежедневно контролируется медиками.

Карантинные мероприятия продлятся до 20 февраля.

Тогда на следующем заседании комиссии будет решаться, продолжать ли карантин на следующую неделю.