В больницах Черкасской области прошли лечение 563 участника АТО

В больницах Черкасской области по состоянию на 16 февраля прошли лечение 563 участника антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе департамента здравоохранения Черкасской облгосадминистрации, в учреждениях здравоохранения области зарегистрировано 773 обращения за медицинской помощью от участников АТО. Из них получили стационарное лечение в условиях лечебно-профилактических учреждений области 563 человека, продолжают амбулаторное лечение 24 и стационарное – 75 участников АТО.

Кроме того, областной Центр реабилитации участников АТО принял на медицинскую реабилитацию 161 участника антитеррористической операции, из которых 27 – продолжают лечение. А в отделении восстановительного лечения в областной больнице сейчас находятся 4 человека.

По словам директора департамента здравоохранения Черкасской ОГА Анатолия Ситника, все участники АТО, которые получили ранение или были травмированы, получают специализированную медицинскую помощь в военных госпиталях. В случае необходимости при обращении за медицинской помощью и необходимости в медицинской реабилитации раненные бойцы направляются на лечение в медицинские учреждения области по месту жительства. По его словам, всем участникам АТО медицинская помощь в больницах оказывается своевременно и бесплатно в соответствии с отраслевыми стандартами.