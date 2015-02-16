За минувшие сутки в зоне АТО 25 военнослужащих получили ранения

За минувшие сутки в зоне АТО погибли пять военнослужащих, 25 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки мы потеряли пятерых украинских военных, еще 25 были ранены», - сообщил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, раньше сегодня штаб обороны Мариуполя сообщил, что за сутки после перемирия неподалёку от Мариуполя погибли пять украинских бойцов, 22 получили ранения.

«Анализируя первые сутки после начала перемирия, можно утверждать, что незаконные вооруженные формирования не придерживаются подписанных в Минске соглашений. Таким образом, за вчерашний день оккупанты дважды обстреляли из танков позиции сил АТО в н.п. Широкино», - говорится в сообщении.

«Потери украинских военнослужащих составляют: пять человек погибли (все добровольцы из полка «Азов»), 22 человека ранены (из них четверо – из ВСУ и 18 «азовцев»)», - подчеркивают в штабе обороны Мариуполя.

Напомним, российско-террористические вооруженные группировки не придерживаются перемирия, которое, согласно минскими договоренностям, должно было начаться с 00.00 часов 15 февраля.