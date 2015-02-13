Террористы обстреляли Артёмовск из "Града", погиб 7-летний ребенок
17:37, 13 февраля 2015Новости регионов
1256
Террористы обстреляли Артёмовск из "Града", погиб 7-летний ребенок
REUTERS
Об этом сообщил в Facebook начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Читайте такжеВ результате обстрела боевиками города Горняк в больницу доставлены шесть раненых
По его словам, «попадание в районе школы № 4 по ул.Загородняя, 22. Погиб ребенок, 7 лет. На месте работает следственно-оперативная группа Артемовского горотдела милиции».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter