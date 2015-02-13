В результате обстрела боевиками города Горняк в больницу доставлены шесть раненых

Об єтом сообщается на сайте Донецкой облгосадминистрации.

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"Вследствие сегодняшнего артиллерийского обстрела города Горняк, который относится к территории Селидовского городского совета, в стационар больницы доставлены шесть раненых, в том числе один ребенок в тяжелом состоянии. Еще десяти людям оказана медицинская помощь без госпитализации. Информация о погибших уточняется", - говорится в сообщении.

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Ранее начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что боевики обстреляли из "Града" город Горняк, по предварительным данным, в результате обстрела погибли три женщины.