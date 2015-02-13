В результате обстрела боевиками города Горняк в больницу доставлены шесть раненых
В результате обстрела боевиками города Горняк (Селидовский район, Донецкая область) в стационар больницы доставлены шесть раненых
Об єтом сообщается на сайте Донецкой облгосадминистрации.
Читайте такжеПод Дебальцево идет настоящее сражение – боевики пытаются прорвать оборонительный периметр
"Вследствие сегодняшнего артиллерийского обстрела города Горняк, который относится к территории Селидовского городского совета, в стационар больницы доставлены шесть раненых, в том числе один ребенок в тяжелом состоянии. Еще десяти людям оказана медицинская помощь без госпитализации. Информация о погибших уточняется", - говорится в сообщении.
Читайте такжеТеррористы обстреляли Артёмовск из "Града", погиб 7-летний ребенок
Ранее начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что боевики обстреляли из "Града" город Горняк, по предварительным данным, в результате обстрела погибли три женщины.