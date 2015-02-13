Житомирщина: 35-летнюю женщину подозревают в убийстве новорожденного сына

На Житомирщине 35-летняя женщина подозревается в убийстве своего новорожденного сына.

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей областного УМВД, 12 февраля следственным отделом Чудновского райотдела УМВД в Житомирской области начато уголовное производство по факту смерти ребенка с предварительной квалификацией по ст. 117 УКУ (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).

Согласно сообщению, к участковому инспектору милиции обратились жители одного из сел Чудновского района, которые рассказали, что недавно видели местную 35-летнюю женщину с явными признаками беременности, однако уже несколько дней, как она якобы родила, однако младенца в ее доме нет.

Чтобы проверить полученную информацию, в село прибыла следственно-оперативная группа райотдела милиции. Было установлено, что женщина действительно была беременна, однако в начале февраля при наступлении родов в медицинское учреждение не обращалась, а родила самостоятельно дома.

По ее словам, ребенок был мертвым и она, завернув тело в пакет, закопала его в лесополосе.

Как сообщил УНИАН начальник Чудновского райотдела УМВД Житомирщины Анатолий Корниец, достоверность этой версии сейчас тщательно проверяют правоохранители.

На месте захоронения эксперты 12 февраля обнаружили тело новорожденного мальчика без видимых телесных повреждений.

Сейчас назначен ряд экспертиз для установления истинных причин смерти ребенка.

За данное преступление законодательством предусмотрена ответственность в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

35-летняя женщина уже имеет двух детей, которых воспитывает без отца.