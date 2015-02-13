В Волынской детской больнице начал работу новый томограф

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе информационной политики облгосадминистрации, наличие такого томографа в областной детской клинической больнице Волынского областного детского территориального медицинского объединения позволит диагностировать заболевания головного мозга, органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза и отделов позвоночника. В то же время современный 16-ти срезовый прибор позволяет получать двух - и трех мерные изображения высокого качества при минимальном облучении пациента.

30 маленьких пациентов ежемесячно смогут пройти обследование бесплатно. Открытие кабинета компьютерной томографии стало возможным благодаря сотрудничеству областной госадминистрации и инвесторов.