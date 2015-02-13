В Харькове в военном госпитале прошли лечение около 4 тысяч участников АТО

Об этом сообщили УНИАН в харьковском Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины со ссылкой на и.о. начальника госпиталя Валерия Лищука.

По его сведениям, в частности, за все время проведения АТО из зоны ведения военного конфликта в Харьков поступило около 3600 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, более 300 сотрудников милиции и около 30 пограничников.

Лищук подчеркнул, что военно-медицинское учреждение работает круглосуточно. По его словам, постоянно в зоне боевых действий находятся около 20 врачей харьковского военного госпиталя.

«Таким образом, за время боев на востоке страны более 60% медицинского персонала ВМКЦ СР, подчеркиваю, добровольно приняли участие в АТО», - отметил он.

По словам Лищука, кроме опытных врачей, с ранеными постоянно работают военные психологи, юристы и специалисты по социальной реабилитации военнослужащих.

«Благодаря колоссальной материально-технической поддержке со стороны местных органов самоуправления и волонтерских организаций, нам удается оперативно решать насущные проблемы. На сегодняшний день в Харькове находятся около 90 раненных украинских бойцов и процессы их выздоровления проходят нормально», - отметил Лищук.