Дефицит витамина D повышает риск заболеваний сердца

В исследовании ученых из Университета Турку приняли участие 2148 человек. В начале исследования участникам было от 3 до 18 лет. Специалисты проанализировали данные добровольцев. Затем исследователи вновь встретились с участниками, когда тем исполнилось 30-45 лет, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Оказалось, низкий уровень витамина D в детстве приводил к развитию субклинического атеросклероза в зрелом возрасте (25 лет спустя). Субклинический атеросклероз - скрытая форма хронического заболевания артерий. Атеросклероз значительно повышает риск других сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые заметили взаимосвязь между низкими уровнями витамина D и увеличением толщины внутренней оболочки сонной артерии, являющимся маркером атеросклероза. Результаты не зависели от других факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как уровень липидов в сыворотке крови, артериальное давление, курение, диета, физическая активность, ожирение и социально-экономический статус.