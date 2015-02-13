Львовщина не может удовлетворить все нужды переселенцев - ОГА

Львовская область не может удовлетворить все потребности переселенцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель директора департамента социальной защиты населения Львовской облгосадминистрации Оксана Яковец 12 февраля во время интернет-видеомоста между Львовом и Краматорском на тему «Миграционные маршруты жителей из зоны АТО».

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Она отметила, что „нужно быть откровенными: предложить адекватное жилье, на которое люди рассчитывают и которое удовлетворяло бы их и создавало надлежащие условия для проживания, – тяжело”.

"За последние две-три недели стало значительно больше людей, прибывающих во Львовскую область. Причем, они приезжают как самостоятельно, так и группами. В эти выходные мы встретили две группы по 20 – 25 человек. 13 февраля опять приедут 30 человек, с детьми. В субботу - еще 15 человек", - рассказала Яковец.

По ее словам, предложений частного жилья, которое люди предоставляли в начале, уже нет. Сейчас во Львовской области более 10 тысяч человек размещено с помощью оперативного штаба. При этом Яковец признала, что государство никак не поддерживает переселенцев. Их поддерживают местные общины, но все равно не все потребности переселенцев могут удовлетворить.

"В последнее время затрагивается вопрос предоставления земельных участков, адекватного полноценного жилья, а не места в общежитии", - сказала Яковец.

В то же время, по словам активиста общественного сектора Евромайдана Олега Колясы, переселенцев во Львовской области намного больше.

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"Можете это число смело умножить на два. Можете смело спросить любого таксиста, и вам скажут, что донецких номеров на дорогах Львовщины очень много", - говорит он.

По его словам, очень многие переселенцы боятся регистрироваться, потому что беспокоятся, что их имена будут внесены в какие-то базы данных, и их будут преследовать. Тем более, что эти люди не нуждаются в помощи социальных служб, и решают свои вопросы самостоятельно.

Общественный активист подтвердил слова Яковец, заметив что Львовщина "не только не готова принимать новых переселенцев, но и не может справиться уже с теми, которые есть".

"Люди просто не могут сейчас найти жилье. Более того, появилась волна людей, которые вынуждены покидать арендованное жилье в связи с ростом курса доллара", - отметил Коляса.