В Ужгороде ввели карантин: больная бешенством собака покусала ребенка

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления ветеринарной медицины в Закарпатской области Юрий Садвари.

По его словам, такое решение было принято вчера во время заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии в Ужгороде.

Читайте такжеЖитомирщина: бешеный волк покусал местную жительницу, в селе - карантин

Поводом для созыва заседания стал случай выявления бешенства у животного, которое укусило мальчика, 2001 года рождения. Садвари сообщил, что собака укусила ребенка в конце января нынешнего года. В тот же день было введено ограничение по бешенству в микрорайоне Ужгорода, где был зафиксирован случай.

«За собакой, которая укусила ребенка, велось наблюдение. Через неделю после инцидента животное погибло», - сообщил начальник управления.

Был собран материал и передан для исследования в ветсанлабораторию Закарпатской области. «Сейчас специалисты получили подтверждение, что собака была носителем бешенства», - отметил он.

Читайте такжеВинниччина: из-за нападения бешеной кошки в больницу попали трое человек

В рамках комплекса мер, утвержденных сегодня на комиссии, ветеринарные службы обязаны ликвидировать очаг заболевания, специалистам поручено осуществлять поквартирные осмотры котов и собак, проводить их прививку. В микрорайоне улицы 8 марта, где произошел инцидент, а также на восьми ближайших улицах вообще запрещены массовые мероприятия с привлечением животных и продажа собак и котов.

По данным комиссии, мальчик, которого укусила собака, сейчас получает соответствующую терапию.

Предварительно, карантин продлится 2 месяца, в случае повторного выявления бешенства ограничения будут продлены.