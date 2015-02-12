В Чернигове пациенты диализного центра заявляют о риске его закрытия

В Чернигове пациенты диализного центра "Фрезениус" заявляют о риске закрытия заведения из-за его недофинансирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции.

По словам пациента "Фрезениуса" Эдуарда Донца, руководство заведения информировало пациентов о невозможности предоставления услуг по гемодиализу после завершении первого квартала этого года, если не будет погашена задолженность за 2014 год и не будет предусмотрено финансирование в нынешнем году. Участники пресс-конференции сообщили о своем намерении на будущей неделе пикетировать Кабинет министров Украины, требуя внесения соответствующих изменений в государственный бюджет. Пока больные почечной недостаточностью черниговцы получают процедуры по очищению крови за счет центра "Фрезениус". Черниговские пациенты также отметили, что схожие проблемы с финансированием есть и у черкасского центра "Фрезениус", поэтому на акции протеста в столице их требования поддерживают и представители Черкасс.

Депутат Черниговского городского совета Павел Гармаш, который занимается проблемами местного центра, отметил, что с прошлого года черниговский диализный центр выполнил услуг на сумму 16 млн. грн, из которых половину денег до сих пор не получил. В этом году, учитывая, что в центр прибыли пациенты из Луганской области и перешли более 10 больных из областной больницы, потребность в финансировании превышает 20 млн. грн.

Как объяснили в Управлении здравоохранения городского совета, проблемы с финансированием центра "Фрезениус" возникают ежегодно, поскольку до сих пор в законодательстве не прописана норма о возможности приобретения за государственные средства услуг в частных медицинских учреждениях. Решить эту проблему полностью в управлении рассчитывают в процессе проведения реформы медицинской отрасли на государственном уровне.

Кроме того, в конце января депутаты Черниговского городского совета на сессии одобрили обращение в центральные органы власти относительно необходимости выделения средств на финансирование центра "Фрезениус".

Справка УНИАН. Центр "Фрезениус" был открыт в Чернигове в 2010 году. На сегодняшний день заведение обслуживает более 100 пациентов. Одна процедура гемодиализа там стоит 1485 грн. Больные почечной недостаточностью должны проходить процедуры три раза в неделю.