Шесть детей пострадали в результате ракетного обстрела Краматорска

Шесть детей пострадали 10 февраля в результате ракетного обстрела террористами Краматорска.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, по словам уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы, четверо из пострадавших детей находятся на стационарном лечении в медицинских заведениях Краматорска.

«В самом тяжелом состоянии находится трехлетний мальчик Клим, которого перевели в детскую реанимацию. У ребенка открытый перелом правой бедренной кости, открытый осколочный перелом левого локтевого сустава, осколочные ранения левой голени. Врачи боролись за жизнь ребенка, провели успешные операции, ампутации конечностей удалось избежать», - сказал Кулеба.

Во время обстрела Клима своим телом закрыла мать, отдав жизнь за сына. С ребенком сейчас находится бабушка.

В хирургии с осколочным ранением также находятся Владислава (2007 г.р.), а в одной из городских больниц с ожоговыми ранами - Владимир (2001 г.р.) и Артем (2002 г.р.).

Кроме того, на амбулаторном лечении с нетяжелыми осколочными ранениями находятся Алиса (2001 г.р.) и Павел (2011 г.р.), которых родители забрали домой.

Кулеба отметил, что детям оказывается вся необходимая медицинская помощь, медицинские заведения обеспечены лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и расходными материалами. «Мы готовы отреагировать при первой же необходимости в случае потребности в медикаментах или перевода детей на лечение в Киев. Ситуация будет отслеживаться ежедневно», - сказал он.