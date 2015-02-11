В Харьков в военный госпиталь доставят еще 8 бойцов, раненных во время обстрела Краматорска

В Харьков в Военно-медицинский клинический центр Северного региона доставят еще 8 военных, пострадавших во время обстрела Краматорска.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на директора Департамента здравоохранения ОГА Александра Галацана.

По его сведениям, в военный госпиталь раненые в Краматорске военнослужащие будут доставлены сегодня, 11 февраля.

Галацан отметил, что всем двенадцати военным, которые были доставлены на протяжении прошлых суток в Харьков, оказывается необходимая квалифицирована медицинская помощь. Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает.

По его сведениям, еще один раненый боец из Краматорска находится в Изюмской центральной районной больнице, а два сотрудников правоохранительных органов, пострадавшие во время обстрела Краматорска, доставлены в Харьковскую областную клиническую больницу.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля боевики нанесли удар из РСЗО «Торнадо» по центральному штабу АТО в Краматорске, а также по расположенным рядом жилым кварталам, в результате чего есть погибшие и раненые, как среди военнослужащих, так и среди мирных жителей.

В харьковский военный госпиталь за прошлые сутки доставили 12 раненых военнослужащих Вооруженных Сил Украины, большинство из которых получили осколочные ранения.