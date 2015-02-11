Из краматорского детдома «Гайок» в безопасное место эвакуировано 29 детей

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, вчера после обстрелов террористами жилых кварталов Краматорска пограничники помогли эвакуировать этих детей.

Дети провели больше часа в подвале. В связи с обстрелами было решено вывезти их из Краматорска в более безопасное место.