Из краматорского детдома «Гайок» в безопасное место эвакуировано 29 детей
13:03, 11 февраля 2015Новости регионов
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Из краматорского детдома «Гайок» в безопасное место эвакуировано 29 детей в возрасте от 4 до 7 лет и взрослых, которые их сопровождали
УНИАН
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, вчера после обстрелов террористами жилых кварталов Краматорска пограничники помогли эвакуировать этих детей.
Дети провели больше часа в подвале. В связи с обстрелами было решено вывезти их из Краматорска в более безопасное место.
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