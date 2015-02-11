В Одессу из зоны АТО сегодня прибыли 36 детей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, спасатели встретили поезд «Харьков-Одесса», на котором прибыло 36 детей и 4 сопровождающих из Луганской области.

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Прибывших расселят в санатории «Люстдорф» (поселок Черноморка). Работники службы спасения помогли детям выйти из вагонов и перенести вещи в автобусы.

Среди приехавших детей много 11-классников, которые, вероятно, в Одессе будут проходить внешнее независимое тестирование.