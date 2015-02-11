Трехлетний мальчик, пострадавший от обстрела террористами Краматорска, в тяжелом состоянии

Об этом говорится в сообщении департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации по состоянию на 11.30.

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В стационарах больниц остаются 34 раненых, в том числе 4 ребенка. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщал УНИАН, в результате обстрела Краматорска со стороны Горловки, контролируемой террористами «ДНР», от разрывов снарядов, находящихся на вооружении в Российской Федерации, погибли 16 человек, из них трое умерли в больницах.