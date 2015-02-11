В Счастье боевики обстреляли больницу: поврежден больничный корпус

Как сообщает пресс-служба главы Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, несколько мин взорвались на территории городской больницы, сгорел автомобиль «скорой помощи», повреждена крыша одного из корпусов, разбиты фасады и двери. Раненых и погибших в результате обстрела нет. Системы жизнеобеспечения в Счастье функционируют - свет, газ, вода и тепло есть, теплоэлектростанция работает в нормальном режиме.

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Нескольким мощным обстрелам из артиллерии подвергся поселок Новотошковка Попаснянского района, что вблизи 29-го блокпоста на Бахмутке. Повреждены несколько домов, сгорели гаражи. Осколочные ранения головы и туловища получила 70-летняя местная жительница, которую госпитализировали в больницу Лисичанска. В поселке, который подвергается постоянным обстрелам, осталось около трехсот человек.

Вчера в Новотошковку работники «Укрпочты» в военном сопровождении привезли пенсию.

Под обстрелы из разного вида оружия попали также населенные пункты Горное, Золотое, Нижнее и Светличное (Золотое в последний раз обстреляли сегодня в 4.30 утра). Реактивные снаряды от «Градов» и минометные мины взрывались на околицах, информации о значительных разрушениях или пострадавших мирных жителях нет. Системы жизнеобеспечения функционируют, за исключением микрорайонов, где линии электропередач перебиты предыдущими обстрелами, отмечает пресс-служба.