В Киеве учатся 10,7 тысяч детей-переселенцев

Так, в киевских учебных заведений зачислено 10 133 ученики из Луганской и Донецкой областей и 566 - из Крыма. Из них, 2442 детей принято в дошкольные учебные заведения, 7973 - до общеобразовательных учебных заведений. В профессионально-технических учебных заведениях получают образование 162 лица, а также 122 студенты зачислены до Киевского университета им. Б. Гринченко.

Читайте такжеЗа две недели из зоны АТО эвакуированы более 1,8 тыс. детей - Минсоцполитики

Справка УНИАН. Россия с февраля 2014 года осуществляет военную агрессию против Украины. Она аннексировала Крым и поставляет на восток Украины – в Луганскую и Донецкую области, часть которых захвачена боевиками террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», тяжелое вооружение и боеприпасы.

Во время этой войны, по данным ООН, почти 6 тысяч человек погибли, более 10 тысяч получили ранения, почти миллион граждан были вынуждены покинуть свои дома.