Психологическая служба Штаба Ахметова проведет занятия для школьников Мариуполя

В ближайшие дни команда специалистов начнет работу с первой группой детей 1-4 классов школы №5. С просьбой провести группы психологической поддержки для детей из школ пострадавшего микрорайона «Восточный» в Психологическую службу Штаба обратился отдел образования Мариупольского городского совета.

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«После того, что случилось 24 января, важно защитить психическое здоровье наших детей, научить их самостоятельно работать над пережитой травмой. Поэтому мы обратились к психологам Штаба Ахметова, чтобы провести сначала просветительские, а позже и коррекционные занятия со школьниками. – рассказала Елена Козлова, директор городского центра практической психологии и социальной работы при отделе образования Мариупольского городского совета.

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По ее словам, именно школа №5 пострадала от обстрела больше всех, поэтому и было принято решение организовать группы для занятий с психологами. Поскольку из-за разрушений проводить группы в помещении этой школы пока невозможно, занятия будут проходить в школе №68.

В планах Психологической службы Гуманитарного штаба Рината Ахметова проведение таких групп поддержки для 3000 детей. Напомним, психологи Штаба работают в Мариуполе с первого дня обстрела, который произошел 24 января. Психологи проводят встречи с ранеными, их родственниками в больницах и у них дома, предоставляют консультации тем, кто стал свидетелем трагедии. Всего по состоянию на 10 февраля в Мариуполе под сопровождением Психологической службы Гуманитарного штаба Рината пребывают 110 человек, из них 20 - дети.