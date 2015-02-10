Из Чернигова отправляют в зону АТО реанимобиль, медоборудование и лекарства на сумму 50 тыс. грн

Черниговские волонтеры отправят в зону проведения антитеррористической операции медицинское оборудование, лекарства на сумму 50 тыс. грн, а также реанимобиль.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил предприниматель Руслан Сидорович, который занимается волонтерской деятельностью.

По его информации, он в декабре узнал, что в областной больнице есть неработающий реанимобиль, и именно такой спецавтомобиль нужен бойцам 41-го батальона в зоне АТО.

Сидорович отметил, что силами волонтеров автомобиль полностью отремонтирован.

"Мы прошли все процедуры снятия реанимобиля с баланса областной больницы, сегодня снимаем с регистрации в ГАИ, красим и через неделю отправляем в зону АТО", - сказал он.

Волонтер также сообщил, что деньги на ремонт реанимобиля собирали на рынках Чернигова, также присоединились отдельные организации и предприятия. Всего было собрано более 50 тыс. грн. Сидорович продемонстрировал журналистам документы о закупке медоборудования (кардиостимулятор, носилки и др.) и медикаментов.