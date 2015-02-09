Штаб Ахметова открыл пункты выдачи помощи в 3 городах Донбасса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня, 9 февраля, штаб начал выдавать помощь в Краматорске и Артемовске Донецкой области для переселенцев и эвакуированных из городов на линии огня. Также для мирного населения льготных категорий и переселенцев открыт новый пункт выдачи в Авдеевке Донецкой области.

Продуктовые наборы от Штаба Ахметова в Краматорске и Артемовске могут получить эвакуированные из городов на линии огня и переселенцы льготных категорий, согласно утвержденным Штабом критериям:

Люди с I и II группой инвалидности.

Матери-одиночки с детьми до 18 лет включительно (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет включительно).

Многодетные семьи (количество детей, в которых равно или более 3, возраст всех детей до 18 лет).

Пенсионеры старше 65 лет.

Семьи, которые воспитывают детей-инвалидов.

Семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав.

Инвалиды, получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий.

Люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные (доход ниже прожиточного минимума).

Беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке.

Дети-сироты до 23 лет.

Адреса и график работы пунктов выдачи:

г. Артемовск, Донецкой обл.

ул. Сибирцева, 176, Управление социальной защиты населения (Тер. центр)

с понедельника по пятницу, с 09:00 – 16:00, в пятницу с 09:00 – 15:00

г. Краматорск, Донецкой обл.

ул. Транспортная, 20, Центр помощи временным переселенцам

с понедельника по пятницу, с 09:00 – 18:00

С 9 февраля в Авдеевке Гуманитарный штаб открыл новый пункт выдачи благотворительной помощи для местных мирных жителей и переселенцев, льготных категорий, согласно утвержденным Штабом критериям (см. выше).

Адрес пункта выдачи: г. Авдеевка, ул. Мичурина, 4, здание Центральной городской больницы.

Планируется, что пункт будет работать по следующему графику: с 8:00 до 16:00, понедельник – пятница. В случае обострения ситуации в городе, график работы пункта может быть изменен.

Информацию о работе пунктов выдачи гуманитарной помощи в этих городах можно получить по телефону горячей линии Штаба 0 800 509 001 или по электронной почте helpdonbass@fdu.org.ua