Из Попасной эвакуируют пациентов психоневрологического интерната

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

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Из Попасной эвакуировали еще 49 пациентов психоневрологического интерната, остался 61 – Москаль

Луганск. 9 февраля. УНИАН. В Попасной сегодня, 9 февраля, продолжается эвакуация пациентов областного психоневрологического интерната в безопасное место.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

"Первую группу людей (28 тяжелобольных и лежачих) отсюда вывезли на прошлой неделе, а теперь с помощью спасателей на двух автобусов вывезли еще 49 пациентов. Всех направили в Дмитровский областной психоневрологический интернат (Новоайдарский район Луганской области). Сейчас в Попасной остался 61 пациент психоневрологического интерната. На днях вывезут еще 29 человек, кто изъявил желание уехать", - отметил Москаль.

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Дееспособные пациенты принимают решение при выезде в безопасное место сами, а за недееспособных решают опекуны (родственники или дирекция интерната).

"В случае эскалации боевых действий вблизи Попасной в безопасное место вывезут всех без исключения пациентов психоневрологического интерната", - отметил Москаль.