Черкасский облсовет решил передать Луганской области автомобиль «скорой»

Черкасский областной совет по просьбе председателя Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля решила передать Луганской области автомобиль скорой медицинской помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение утвердили депутаты Черкасского облсовета сегодня на внеочередной сессии.

Автомобиль скорой медицинской помощи УАЗ передадут с баланса КП «Областной центр экстренной медицинской помощи» станции скорой помощи города Лисичанск Луганской области. Как отметила председатель Черкасского облсовета Валентина Коваленко, такое решение было принято, поскольку в зоне АТО не хватает автомобилей «скорой».