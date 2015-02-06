В Киеве сложилась критическая ситуация с вакциной БЦЖ.

есс-конференции в УНИАН сообщил главный иммунолог Киева Федор Лапий.

По его словам, ситуация немного исправляется благодаря «сознательным родителям, которые вакцинируют детей в частных медицинских центрах».

«Я не считаю эту ситуацию нормальной, но мы должны предоставлять родителям информацию о том, как они могут защитить своего ребенка. Если другого способа нет», - отметил Лапий.

Он подчеркнул, что не хватает вакцины для детей до года жизни. «В последние годы были значительные проблемы с непрерывным обеспечением вакцин. Вакцины 2014 года мы получили в декабре 2014 года. И то не все. На сегодняшний день в Киеве есть трехмесячный запас вакцин для профилактики кори, краснухи, свинки, а также против полиомиелита. Вакцины против гепатита В есть также в достаточном количестве по той причине, что родители очень часто отказываются от такой вакцинации. Наиболее критическая ситуация с вакцинами БЦЖ – за 2014 год мы их так и не получили. Было сделано перераспределение между регионами Украины», - сказал Лапий.

По словам специалиста, есть также и проблемы с вакциной против дифтерии и столбняка для детей шести лет и для взрослых.

«На сегодняшний день ни в государственных больницах, ни на частном рынке этих вакцин нет. Потому что эту вакцину мы преимущественно получали с российского рынка, и она не прошла перерегистрацию из-за изменения законодательства. Эта ситуация не касается экстренной профилактики столбняка – Украина получила 300 тысяч доз противостолбнячного анатоксина. Киев получил 33 тысячи доз противостолбнячного анатоксина. Это запас - на полтора года для столицы», - сказал Лапий.

Он проинформировал, что в Украине централизовано за бюджетные средства закупаются вакцины против 10-и инфекционных болезней, подчеркнув, что за средства местного бюджета покупать эти вакцины, по закону, нельзя.