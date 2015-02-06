Днепропетровская областная больница приняла тысячу раненых бойцов зоны АТО

С мая 2014 года в Днепропетровскую областную больницу им.И. Мечникова поступила тысяча бойцов, которые получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции. В числе раненых было 10 женщин-солдат.

Как рассказал агентству главный врач больницы им.И.Мечникова Сергей Рыженко тысячным раненым оказался сержант 25-ой отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.

«Он и еще двое бойцов, 1001 и 1002, поступили в больницу с черепно-мозговыми минно-взрывными травмами. У сержанта поражение головного мозга. Ему проведена операция», - сказал Рыженко.

По его словам из тысячи раненых более 800 были прооперированы, причем 700 - в первые сутки.

Более 180 человек медперсонала привлечено к лечению раненых, более 50 врачей стали донорами.

Всего раненым перелито 1080 литров крови.

«К сожалению девятерых бойцов спасти не удалось. Их травмы были не совместимы с жизнью», - сказал Рыженко.