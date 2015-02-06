Гранаты полезнее любых других фруктов

Ученые из Университета Оксфорда проанализировали данные 194 исследований. Они выяснили: гранат - настоящий суперпродукт. К примеру, он борется с диабетом 2 типа, раком простаты, кишечника и улучшает спортивные результаты, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

За предыдущий год о гранатах было опубликовано больше исследований, чем о любом другом фрукте. Имеются доказательства, что фруктовые соки и экстракты могут укреплять здоровье. Ученые отмечают: о целебных свойствах граната известно очень давно.

Гранаты богаты антиоксидантами и фитохимическими соединениями. Они полезны для сердца из-за наличия полифенолов, таннинов. Данные соединения снижают кровяное давление и показатели "вредного" холестерина (липопротеинов низкой плотности). Косточки граната содержат мало калорий, но зато в них много клетчатки и витаминов. Продукты с таким составом помогают регулировать вес.