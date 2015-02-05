В Луцке открыт новейший Центр лучевой терапии

Ежегодно этот Центр сможет обслуживать полторы тысячи пациентов, как взрослых, так и детей. Речь идет о диагностических и лечебных процедурах на высокотехнологичном оборудовании - линейном ускорителе и компьютерном томографе, сообщает корреспондент УНИАН.

По словам руководителя программы «Рак излечим» Фонда Рината Ахметова Виктории Мыколаюк, на сегодня Волынь стала восьмой областью в Украине, где в рамках программы установлено современное радиологическое оборудование для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Таким образом ежегодно есть возможность лечить до 30 тысяч пациентов.

«Этот проект стал возможным только благодаря государственно-частному партнерству в медицине. Онкология - сложная проблема и только вместе мы можем достичь положительных результатов, - отметила Мыколаюк.

На обустройство Центра, по ее словам , ушло почти 25 млн.грн. - на медицинское оборудование, обучение специалистов за рубежом и сервисное обслуживание с Фонда Рината Ахметова выделено 18, 4 млн. грн., на подготовку и обустройство помещений - до 6, 5 млн. грн. выделил областной бюджет.

Справка УНИАН. Показатель заболеваемости населения области на онкологическую патологию в течение последних 4х лет имеет тенденцию к снижению и составил 273,8 на 100 тыс. населения. При профилактических осмотрах в 2014 году было выявлено 23,5% первичных больных (Украина 2013 - 30,5%). Основная масса активно выявленных, это больные с раком кожи, нижней губы, молочной железы, шейки и тела матки, меланомы. В 2014 году зарегистрировано 29 случаев злокачественных новообразований среди детей до 17 лет включительно, что на 100 тыс. составляет 12,8 против 9,8 в 2013 году (Украина 2013 - 12,1).