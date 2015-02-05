В Одессе иностранные дипломаты передали детским больницам медицинское оборудование

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, в Одесской областной детской больнице состоялась торжественная церемония передачи медицинского оборудования, приобретенного на средства, собранные во время благотворительной Дипломатической рождественской ярмарки, прошедшей в Одессе 13-14 декабря 2014 года.

В ярмарке приняли участие представители всех дипломатических учреждений, аккредитованных в Одессе, а также Миссии ЕС по приграничной помощи Украине и Молдове, диппредставительство Греции в Ялте и посольство Перу. Последнее дислоцируется в Киеве, но присоединилось к акции.

«Единственное дипломатическое представительство, которое проигнорировало благотворительную акцию по помощи одесским детям, - Генконсульство Российской Федерации», - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе акцентировали, что дуайен дипломатического корпуса, аккредитованного в Одессе, генеральный консул Греции Антониос Хазироглу заверил, что дипломаты и в дальнейшем будут помогать одесским детям.

Как рассказал представитель Министерства иностранных дел Украины в Одессе Константин Ржепишевский, всего по итогам ярмарки собрано 143,221 тыс. грн. На них для Одесской областной детской больницы приобретен кислородный компрессор AD-3500 стоимостью 58,2 тыс. грн, который будет применяться для поддержания дыхания ребенка во время операции, оксигинатор (газообменное одноразовое устройство, предназначенное для насыщения крови кислородом и удаления из нее углекислоты) стоимостью 19,6 тыс. грн. Кроме того, реактивы для газоанализатора крови стоимостью 29,737 тыс. грн.

По просьбе медиков детских городских поликлиник №№2,4,6 и 7, на собранные во время названной ярмарки средства закупили также различные виды препарата Креон (на общую сумму 29,591 тыс. грн.), который применяется в качестве заместительной терапии при целом ряде детских заболеваний.