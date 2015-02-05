В Донецке попала под обстрел больница № 27

Больница N27 в районе Текстильщики города Донецка вчера, 4 февраля, попала под осбстрел наряду с другими гражданскими объектами, включая детский сад, сообщается в материале Международным Комитетом Красного Креста, предоставленном УНИАН .

«Это уже не первый случай, когда больницы и другие медицинские учреждения оказываются под огнем, - говорит Жоан Одэрн, глава офиса МККК в Донецке. - Медицинским работникам приходится спасать жизни в очень тяжелых условиях. У них должна быть возможность выполнять свою работу. Необходимо щадить гражданскую инфраструктуру и пациентов. Больницы безусловно должна оставаться безопасным местом для людей, ведь где еще им надеяться на помощь и укрытие?».

МККК повторно напоминает всем сторонам конфликта об их обязательстве в соответствии с международным гуманитарным правом уважать и защищать медицинскйи персонал, транспортные средства и оборудование. Стороны в конфликте должны гарантировать безопасность медицинских работников, им не должен причиняться вред, а больницы и машины скорой помощи не должны подвергаться нападению, быть повреждены или использованы не по назначению.