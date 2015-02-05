Житомирщина: бешеный волк покусал местную жительницу, в селе - карантин

Согласно сообщению, на этой неделе решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии временно установлен карантин на территории Пещаницкого сельского совета и разработаны меры по ликвидации очага заболевания.

Сейчас в селе вакцинируют домашних животных и принимают другие карантинные меры.

Карантин ввели после того, как в Пещанице местную жительницу в собственном огороде покусал волк, который оказался бешеным.

Женщина госпитализирована в Овручскую центральную районную больницу, ей вводят специальную вакцину.

Житомир.info сообщает, что происшествие произошло 31 января днем.

«В этот день жители Пещаницы обратились к участковому ветеринарному врачу с тем, что в село забежал волк. Немного позже хищник забежал во двор местной жительницы и набросился на собаку. Из дома выбежала хозяйка, которая пыталась прогнать животное, волк укусил ее за предплечье. После этого волк забежал во двор другого хозяина, где покусал двухмесячного поросенка и собаку. После этого хищника прогнали в лес», - рассказал заместитель начальника главного управления ветеринарной медицины в Житомирской области Владимир Висик.

По его словам, 1 февраля животное вернулось в Пещаницу, где было застрелено местными жителями.

Убитого волка исследовали и специалисты установили, что животное болело бешенством.