Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидемического порога на 43% - СЭС

Как сообщили в Главном управлении Госсанэпидслужбы в г. Киеве, с 26 января по 1 февраля гриппом и ОРВИ в столице заболели 19 429 человек, из них 12 138 (62,5%) - дети в возрасте до 17 лет. Показатель на 10 тысяч населения составил 69, что ниже эпидемического порога этой недели (эпидпорог 121) на 43%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице увеличилась на 21,3% за счет заболеваемости как среди детского, так и среди взрослого населения.

В целом эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве соответствует среднегодовому уровню для соответствующего времени года.

В течение отчетной недели больше болели гриппом и ОРВИ дети от 5 до 14 лет, их количество в возрастном распределении составляет 50%.

За 5 недель летальных случаев среди больных гриппом в столице не зарегистрировано.