В Черкасской области для службы в вооруженных силах мобилизуют 30 врачей
12:25, 04 февраля 2015Новости регионов
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В Черкасской области в ходе первого этапа четвертой волны мобилизации Вооруженных сил Украины мобилизуют 30 врачей
Не мобилизуют врачей, работающих в сельской местности, а только врачей из Черкасс и райцентров
mil.gov.ua
Как сообщил военный комиссар Черкасской области Евгений Курбет, сейчас уже мобилизовано 15 врачей, которые месяц будут проходить спецподготовку.
По его словам, не мобилизуют врачей, работающих в сельской местности, а лишь врачей из Черкасс и райцентров.
Как сообщал УНИАН, в Черкасской области во время первого этапа четвертой волны мобилизации, которая стартовала 20 января, в ВСУ планируется призвать более 2 тыс. военнообязанных.
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