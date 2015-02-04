В Черкасской области для службы в вооруженных силах мобилизуют 30 врачей

Как сообщил военный комиссар Черкасской области Евгений Курбет, сейчас уже мобилизовано 15 врачей, которые месяц будут проходить спецподготовку.

По его словам, не мобилизуют врачей, работающих в сельской местности, а лишь врачей из Черкасс и райцентров.

Как сообщал УНИАН, в Черкасской области во время первого этапа четвертой волны мобилизации, которая стартовала 20 января, в ВСУ планируется призвать более 2 тыс. военнообязанных.